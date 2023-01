KPK: Naše pristojnosti ne sežejo onkraj zakona

Ljubljana, 20. januarja - V Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so v odzivu na dvom o profesionalnosti delovanja komisije v primeru generalne direktorice Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana Antonije Poplas Susič zapisali, da njihove pristojnosti ne sežejo onkraj zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. "Ne moremo biti moralni razsodniki," so še dodali.