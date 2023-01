Sojenje ugrabiteljem Danijela Božića se kljub evakuacije sodišča bliža koncu

Koper, 20. januarja - Po dopoldanski evakuaciji stavbe sodišča v Kopru sta tožilstvo in obramba danes popoldne dobila priložnost za zaključne besede v postopku zoper domnevne ugrabitelje kasneje umorjenega Danijela Božića. Tožilstvo je predlagalo 10 let zaporne kazni za Klemna Kadivca, devet in pol za Bojana Stanojevića ter dve leti in 10 mesecev za Dragana Čikojevića.