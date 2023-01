Umrl je Franc Plaskan, nekdanji predsednik RK Gorenje Velenje in RZS

Velenje, 20. januarja - Iz velenjskega rokometnega kluba Gorenje so sporočili, da je umrl Franc Plaskan. Med letoma 1968 in 2003 je bil predsednik ekipe iz Šaleške doline in je med najbolj zaslužnimi, da se je v delo kluba vključilo podjetje gospodinjskih aparatov in bele tehnike Gorenje.