Ena od dobitnic letošnjih nagrad Music Moves Europe je Slovenka July Jones

Groningen, 20. januarja - Na festivalu Eurosonic Noorderslag (ESNS) v nizozemskem Groeningenu so razglasili letošnje prejemnike priznanj Music Moves Europe Awards, ki prejmejo denarne nagrade in podporo pri prodoru na evropske glasbene odre. Med letošnjimi nagrajenci je Slovenka July Jones, med preteklimi pa tudi priznani glasbeniki, kot so Dua Lipa, Hozier in Stromae.