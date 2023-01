Zaradi izginotja zaplenjene ruske jahte na Hrvaškem dve razrešitvi

Zagreb, 20. januarja - Zaradi izplutja zaplenjene ruske jahte Irina VU s priveza na hrvaškem otoku Murter bosta razrešena načelnik sektorja za varno plovbo in vodja luške kapitanije v Šibeniku, je danes na seji vlade sporočil hrvaški minister za pomorstvo, promet in infrastrukturo Oleg Butković. Jahta je izplula že oktobra, za njeno izginotje pa so izvedeli ta mesec.