V Novi Gorici gradijo prizidek k zdravstvenemu domu

Nova Gorica, 20. januarja - V Novi Gorici so danes položili temeljni kamen za gradnjo prizidka k zdravstvenemu domu. Stavbo, veliko 3000 kvadratnih metrov, naj bi zgradili v 18 mesecih, dela pa so se že začela. Direktorica Zdravstvenega doma (ZD) Nova Gorica Petra Kokoravec je poudarila, da se tako uresničujejo 20-letne želje zdravstvenih delavcev in bolnikov.