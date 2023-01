Minister Mesec za manj administrativnih opravil socialnih delavcev

Ormož, 20. januarja - Socialne delavce je treba razbremeniti administracije in izračunavanj, ali je nekdo, ki išče pomoč, do nje upravičen in v kakšni višini, s čimer se trenutno ukvarja večino delovnega dne, je ob odprtju novih prostorov ormoškega centra za socialno delo povedal minister za delo Luka Mesec. To je namreč v nasprotju z njihovim poslanstvom, je dodal.