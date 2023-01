V primeru Ilikić obramba za razveljavitev sodbe okrožnega sodišča, tožilstvo za zvišanje kazni s 25 na 27 let zapora

Ljubljana, 20. januarja - Na Višjem sodišču v Ljubljani je danes potekala pritožbena obravnava v primeru Gorana Ilikića, ki ga je okrožno sodišče v Ljubljani spoznalo za krivega umora žene v Kamniku januarja 2021 in mu prisodilo zaporno kazen 25 let. Obramba namreč v pritožbi predlaga razveljavitev odločitve okrožnega sodišča, tožilstvo pa zvišanje kazni na 27 let zapora.