Zadnji dan tedna indeks Ljubljanske borze obrnjen navzdol

Ljubljana, 20. januarja - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se v dopoldanskem delu trgovanja znižuje, do 11.30 je izgubil 0,23 odstotka. Med delnicami v indeksu najvišjo rast beležijo Uniorjeve (+2,94 odstotka), dražijo se tudi delnice Telekoma Slovenije, Save Re in Zavarovalnice Triglav. Vlagateljem so najbolj zanimive delnice Salusa, ki so v standardni kotaciji.