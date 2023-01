V ZDA v kibernetskem napadu ukradli podatke 37 milijonom naročnikom operaterja T-Mobile

New York, 20. januarja - Največje ameriško telekomunikacijsko podjetje T-Mobile je potrdilo, da so bili pred kratkim tarča kibernetskega napada, v katerem so bili ukradeni podatki približno 37 milijonov njihovih naročnikov. Po pojasnilih podjetja se je napad najverjetneje začel že konec lanskega novembra, zaznali pa so ga na začetku januarja, poročajo tuje agencije.