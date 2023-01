Na dogodku AmCham kot ključne za razvoj izpostavili kadre

Ljubljana, 20. januarja - Ključno za razvoj gospodarstva in družbe v prihodnje bo zagotoviti ustrezen kader, za kar bo potreben družbeni dogovor ter spremembe med drugim na področju davkov, izobraževanja, investicij in inovacij, so ugotavljali udeleženci današnjega dogodka ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji AmCham v Ljubljani.