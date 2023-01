Univerza v Ljubljani in Mol podpisala dogovor o dolgoročnem sodelovanju

Ljubljana, 20. januarja - Rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič in župan Mestne občine Ljubljana (Mol) Zoran Janković sta v četrtek podpisala dogovor o dolgoročnem sodelovanju. Gre za sporazum, ki ga ob dosedanjem sodelovanju instituciji še nista imeli in na podlagi katerega bosta vsako leto do sprejeli akcijski načrt s konkretnimi projekti za tekoče leto.