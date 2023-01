Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 20. januarja - Danes bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno na zahodu. Sprva bo ponekod v notranjosti še naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa sredi dneva in popoldne severni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

V soboto bo zmerno do pretežno oblačno. V južni Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, v notranjosti Slovenije pa okrepljen severni do severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju do 8 stopinj Celzija.

Opozorilo: V soboto lahko najmočnejši sunki burje ponekod na Primorskem dosežejo hitrost med 100 in 120 km/h. Vetrovno bo tudi drugod, posebej v višje ležečih krajih.

Obeti: V nedeljo bo na zahodu deloma jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo občasno naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V ponedeljek se bo sneženje od juga okrepilo in zajelo večji del Slovenije. Burja in severni veter se bosta spet okrepila.

Vremenska slika: Nad zahodnim Sredozemljem se poglablja nov ciklon in se pomika proti južni Italiji. Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v soboto bo ob severnem Jadranu delno jasno, drugod pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Hrvaške bo občasno rahlo snežilo. Burja ob severnem Jadranu se bo v soboto okrepila.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo.