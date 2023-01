Umrla legenda folk rocka David Crosby

New York, 20. januarja - V starosti 81 let je umrl ameriški pevec, kitarist in tekstopisec David Crosby. Ustvarjal je za skupini The Byrds ter Crosby, Stills, Nash and Young, ki ju je tudi soustanovil in z njima razširil tedanje dojemanje rock glasbe. Vest o smrti je sporočil njegov publicist, poroča francoska tiskovna agencija AFP.