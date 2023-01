Maribor, 20. januarja - Mariborski policisti so po četrtkovem požaru v stanovanjskem bloku v Mariboru danes sporočili, da sta bili zaradi vdihavanja dima dve osebi odpeljani v Univerzitetni klinični center Maribor. Po podatkih policije nista v življenjski nevarnosti, policisti pa so pričeli z ogledom kraja požara, so sporočili s Policijske uprave Maribor.