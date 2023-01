V SiTi teatru premiera monokomedije Nikoli ni prepozno

Ljubljana, 20. januarja - V SiTi teatru bo drevi premiera monokomedije Nikoli ni prepozno avtorjev Jere Ivanc in Žana Papiča v režiji Luke Marcena in v izvedbi Mojce Fatur. Kot so zapisali, gre za monokomedijo o iskanju smisla in ravnovesja, ki ugotavlja, da za pogovor s svojo podobo v zrcalu ni nikoli prepozno.