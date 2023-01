Biki z Dragićem blesteli v Parizu

Pariz, 20. januarja - Košarkarji Chicago Bulls so sinoči v severnoameriški ligi NBA gostovali v Parizu, kjer so se pomerili z Detroit Pistons in v razprodani dvorani Accor zmagali s 126:108. Goran Dragić, ki se je v francoski prestolnici razveselil tudi obiska kolesarskega asa Primoža Rogliča, je k zmagi bikov prispeval tri točke, dva skoka in dve podaji.