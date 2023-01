Norvežani premagali Srbijo, Danska in Hrvaška neodločeno

Krakov, 19. januarja - Rokometaši na svetovnem prvenstvu, ki poteka na Poljskem in Švedskem, so danes dokončali uvodne nastope v glavnem delu tudi v skupinah 3 in 4. Zmage so v 1. krogu dosegle Nizozemska, Nemčija, Norveška, Bahrajn in Egipt, Danska in Hrvaška sta igrali neodločeno.