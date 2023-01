Glasovanje o listi devetih ministrskih kandidatov še zadnji korak do oblikovanja vlade po načrtih koalicijskega trojčka

pripravila Lara Draškovič

Ljubljana, 22. januarja - DZ bo v tem tednu glasoval o listi devetih ministrskih kandidatih, ki bodo z reorganizacijo vlade zasedli ministrske stolčke. Kandidati so že dobili zeleno luč pristojnih parlamentarnih odborov, z glasovanjem v DZ pa bo storjen še zadnji korak do oblikovanja vlade, kot so si jo je ob vstopu v koalicijo zastavili v Gibanju Svoboda, SD in Levici.