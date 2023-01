Več kazenskih ovadb zaradi suma protipravne pridobitve 1,6 milijona evrov iz podjetja pred stečajem

Ljubljana, 19. januarja - Nacionalni preiskovalni urad je konec decembra zoper osem fizičnih oseb in deset pravnih oseb z območja Policijske uprave Ljubljana podal kazenske ovadbe zaradi suma, da storile skupno 16 kaznivih dejanj. Fizične osebe so med drugim osumljene zlorabe položaja in pranja denarja, domnevno protipravno pridobljena korist znaša 1,6 milijona evrov.