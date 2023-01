V slovenskih zdraviliščih in termah zelo zadovoljni z lanskim letom

Celje, 19. januarja - V Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč so zelo zadovoljni z rezultatom, ki so jih naravna zdravilišča in terme dosegli v letu 2022. Zabeležili so skupno 765.000 gostov, ki so ustvarili nekaj manj kot 2,79 milijona prenočitev oz. sedem odstotkov manj kot leta 2019. Glede finančnih rezultatov pričakujejo, da bodo presegli leto 2019.