Sommer pri Bayernu do poletja 2025

München, 19. januarja - Švicarski reprezentančni vratar Yann Sommer je danes tudi uradno postal član nemškega prvaka Bayerna. Potem ko so nemški mediji že v sredo poročali o tem, da se je dogovoril za prestop iz Borussie Mönchengladbach, so danes v bavarskem klubu prestop tudi uradno potrdili. Sommer bo član Bayerna do poletja 2025.