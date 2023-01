Vreme: Ponoči bodo občasno še krajevne padavine, do jutra bodo večinoma ponehale

Ljubljana, 19. januarja - Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 0, na Primorskem okoli 2 do 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na zahodu. Ponekod v južnih krajih bo občasno še lahko naletaval sneg. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa sredi dneva in popoldne severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem. V soboto se bo tudi v notranjosti okrepil severnik. Še nekoliko hladneje bo.

Vremenska slika: Območje nizkega zračnega tlaka nad severnim Sredozemljem in severozahodnim Balkanom se polni. Od severovzhoda nad naše kraje doteka v nižjih zračnih plasteh nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo ob Jadranu krajevne plohe, na severozahodu Hrvaške pa manjše snežne padavine. Ob severnem Jadranu bo pihala burja. V petek bo zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bodo sprva še možne krajevne padavine. Pihala bo šibka do zmerna burja.