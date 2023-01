Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 19. januarja - Vlada je danes potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, ki so med 15. in 18. septembrom lani prizadele 59 občin. Imenovala je generalno sekretarko na ministrstvu za okolje in prostor ter sprejela usmeritve za delovanje Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj do leta 2025.