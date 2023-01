Ljubljanska borza: Indeks navzdol

Ljubljana, 19. januarja - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 573.144 evrov prometa. Najbolj prometne delnice Krke so se pocenile za 0,8 odstotka, padle so vrednosti tudi delnicam Save Re, Cinkarne Celje, Luke Koper in NLB. Po drugi strani so zrasle delnice Petrola in Telekoma Slovenije. Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je izgubil 0,3 odstotka.