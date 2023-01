Slovensko zavarovalno združenje podpira prizadevanja za boljše zdravstvo

Ljubljana, 19. januarja - V Slovenskem zavarovalnem združenju so danes pozdravili prizadevanja za čim prejšnjo celovito zdravstveno reformo. "Nedostopnost zdravstvenih storitev, dolge čakalne dobe in pomanjkljiva organiziranost so kompleksni izzivi, ki jih je treba nemudoma nasloviti z vidika vseh soustvarjalcev zdravstvenega sistema v Sloveniji," so sporočili.