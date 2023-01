Koalicijski poslanci napovedujejo podpis zaveze za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme

Ljubljana, 19. januarja - Koalicijski poslanci napovedujejo, da bodo podali podpise k zavezi za sodelovanje pri pripravi zdravstvene reforme. Rok za to se izteče v torek, do takrat pa bodo preučili vsebino in po potrebi predlagali kakšno dopolnitev, napovedujejo v SD in Levici. Zaveza naj bi sicer vsebovala časovnico ukrepov zdravstvene reforme do leta 2025.