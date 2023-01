O dediščini zvonov na Slovenskem skozi dokumentarni film TV Slovenija

Ljubljana, 19. januarja - V produkciji uredništva dokumentarnih oddaj TV Slovenija je nastal film o dediščini zvonov na Slovenskem Zven stoletij. Po scenariju Andreja Dobleharja sta ga posnela režiser Aljaž Bastič in direktor fotografije Bernard Perme. Film prikaže od izdelave do uglaševanja zvonov in umeščanja v zvonike, pa tudi njihovo uporabo zunaj cerkve.