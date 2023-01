Jernej Komac v knjigi o vsakdanjem življenju prebivalstva na Bovškem med veliko vojno

Ljubljana, 19. januarja - V založbi Inštituta za novejšo zgodovino (INZ) in sozaložbi Arhiva RS je izšla znanstvena monografija zgodovinarja in arhivista Jerneja Komaca z naslovom Srce se mi trga od žalosti - Vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med veliko vojno. Knjigo sestavljajo trije sklopi, ki časovno zajemajo obdobje od leta 1914 do začetnega povojnega obdobja.