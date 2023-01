Poplave na Balkanu zahtevale več življenj

Beograd/Sarajevo/Mitrovica/Zagreb, 19. januarja - Zaradi obilnih padavin iz več držav na Balkanu danes poročajo o poplavah, pa tudi žrtvah. Najhuje je na jugu in jugozahodu Srbije, kjer pogrešajo dve osebi, ki sta se verjetno utopili. O poplavah poročajo tudi iz Kosova in iz Bosne in Hercegovine, kjer je v narasli reki utonilo dekle.