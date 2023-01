Novi svet gorenjske regije na prvi seji o novih projektih

Kranj, 19. januarja - Na svoji prvi seji v novem mandatu so se danes sestali župani gorenjske regije. Za predsednika sveta regije so vnovič izvolili kranjskega župana Matjaža Rakovca, za podpredsednika pa jeseniškega župana Petra Bohinca. Župani so se seznanili tudi iz aktualnimi projekti v regiji.