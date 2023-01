Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 19. januarja - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 1600 metrov znatna, 3. stopnje, pod višino 1600 metrov pa je zmerna, 2. stopnje. Razmere v visokogorju so zelo zahtevne in nevarnost je težko prepoznati, zato se je pri izbiri pobočja treba vesti zelo zadržano, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zmerna nevarnost je tudi na območju Idrijsko-Cerkljanskega, Škofjeloškega, Polhograjskega in v višjih predelih Zasavskega hribovja. Pod debelo snežno odejo novega snega je stara snežna odeja s šibkimi plasti snega, ki lahko zlasti na osojnih pobočjih ob dodatni obremenitvi popustijo. To se lahko zgodi predvsem tam, kjer novega snega zaradi vpliva vetra manj. Predvsem v grapah in na zelo strmih pobočjih se bodo danes in jutri še lahko pojavljali posamezni snežni plazovi suhega in nesprijetega snega. Pod nadmorsko višino okoli 1600 metrov so nevarna predvsem strma travnata pobočja.

Od nedelje do danes je v gorah skupno zapadlo od 50 do blizu 100 centimetrov snega. Snežne padavine so bile precej enakomerno razporejene, manj snega je zapadlo na območju zahodnih Julijskih Alp. Več kot pol metra snega je padlo tudi na območju predalpskega sveta zahodne Slovenije in ponekod na Dinarskem gorstvu. Ob sneženju je nad gozdno mejo pihal zmeren, na izpostavljenih mestih tudi močan, jugozahodni veter. Občasno je menjal smer, a večino napihanega snega je na severnih in vzhodnih pobočjih. Še vedno je snežna odeja večinoma rahla in se globoko predira. Pod nadmorsko višino okoli 1100 metrov se je sneg v sredo nekoliko ojužil, na katerega je ponoči in danes padel bolj suh sneg.

Danes popoldne bo večinoma oblačno in megleno. Pojavljale se bodo snežne plohe. Pihal bo šibak do zmeren severni veter. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -7, na 2500 metrih pa okoli -13 stopinj Celzija. V petek bo oblačno in megleno. Zjutraj lahko pade še kakšna snežinka, potem pa bodo padavine ponehale. Na zahodu se bodo popoldne oblaki trgali. Pihal bo zmeren severni veter. Veter se bo popoldne krepil. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -8, na 2500 metrih pa okoli -14 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno oblačno in predvsem v visokogorju Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp tudi megleno. V vzhodnih gorstvih lahko občasno rahlo naletava sneg, a količine bodo zanemarljivo majhne. Pihal bo zelo močan severnik, sunki vetra bodo predvidoma presegali hitrost 100 km/h. Mrzlo bo. Temperatura na 1500 metrih bo okoli -8, na 2500 metrih okoli -15 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno in ponekod megleno, občasno lahko naletava sneg. Vetrovno bo, severni veter bo nekoliko oslabel. Temperatura bo podobna kot v soboto.

Snežne in plazovne razmere se do petka popoldne ne bodo kaj dosti spreminjale. V petek popoldne bo severni veter že dovolj močan, da bo marsikje prenašal sneg. V soboto se bodo razmere hitro spreminjale. Severni veter bo na številnih mestih prenašal velike količine rahlega snega in ga odlagal na južna pobočja. Številno nevarnih mest z napihanim snegom se bo izrazito povečalo. Veter bo prenašal sneg tudi v hribovjih predalpskega in dinarskega sveta. Snežne in vremenske razmere bodo zaradi mraza, vetra, slabe vidljivosti ter nevarnosti snežnih plazov zelo zahtevne.