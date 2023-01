Amanda Seyfried bo zaigrala v muzikalu Thelma in Louise

Los Angeles, 20. januarja - Igralka Amanda Seyfried, ki je pred dnevi prejela zlati globus za vlogo v televizijski seriji The Dropout, je trenutno zasedena v igralski zasedbi prihajajočega muzikala Thelma in Louise, ki nastaja po istoimenski filmski uspešnici iz leta 1991. Takrat sta v filmu nastopili Geena Davis in Susan Sarandon, so spomnili pri filmski reviji Variety.