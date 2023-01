Sindikat delavcev v zdravstveni negi za 22. februar napovedal protestni shod

Ljubljana, 19. januarja - Sindikat delavcev v zdravstveni negi Slovenije je za 22. februar napovedal protestni shod medicinskih sester in drugih zaposlenih v zdravstveni negi. Razlog je nezadovoljstvo z decembrskim dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva, ko se vlada ni želela pogajati o plačah medicinskih sester in drugih zaposlenih v skupini E3.