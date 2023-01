Varuh Svetina glede osebne asistence: Pridobljenih pravic se ne sme zmanjševati

Ljubljana, 19. januarja - Komisija DZ za peticije je obravnavala izvajanje pravice do osebne asistence v praksi. Poslanci, ki so sodelovali v razpravi in predstavniki ministrstva za delo so sistem osebne asistence ocenili kot velik civilizacijski korak naprej. Varuh človekovih pravic Peter Svetina pa je ministrstvo opozoril, da se že pridobljenih pravic ne sme zmanjševati.