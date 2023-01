Bivšemu švedskemu obveščevalcu dosmrtni zapor zaradi vohunjenja za Rusijo

Stockholm, 19. januarja - Sodišče v Stockholmu je danes zaradi vohunjenja za Rusijo in rusko vojaško obveščevalno službo GRU med letoma 2011 in 2021 na dosmrtni zapor obsodilo bivšega švedskega obveščevalca Peymana Kio, njegovega brata Payama Kio pa na deset let zapora.