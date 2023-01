V Kaliforniji izgubili sled za igralcem Julianom Sandsom

Los Angeles, 19. januarja - V Kaliforniji že več dni pogrešajo 65-letnega britanskega igralca Juliana Sandsa, ki se je konec minulega tedna odpravil v gore, poročajo tuje tiskovne agencije in portali. Igralca, ki je zaslovel v filmu Soba z razgledom, so iskale reševalne ekipe, ki pa so iskalno akcijo zaradi slabega vremena in nevarnosti plazov prekinile.