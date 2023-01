Podražitev v Mestni knjižnici Ljubljana, v drugih osrednjih knjižnicah še ne

Ljubljana, 21. januarja - Mestna knjižnica Ljubljana ima objavljen prenovljen cenik, na katerem so cene nekaterih letošnjih storitev za približno 20 odstotkov višje od lanskih. Kot so pojasnili za STA, so podražitve posledica dviga vseh stroškov poslovanja knjižnice. V Združenju splošnih knjižnic pa so zatrdili, da podražitev v drugih devetih osrednjih knjižnicah še ne bo.