Po treh letih znova čas za zimski Sundance

Park City, 19. januarja - Po treh letih nehotenega premora zaradi epidemije se letos končno vrača festival Sundance. Ustvarjalci neodvisnih filmov in hollywoodski zvezdniki se bodo tako znova predstavili v gorah v Utahu, na festivalu, ki ga je ustanovil Robert Redford leta 1981 in pomeni odskočno desko za najboljše neodvisne in dokumentarne filme.