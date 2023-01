Carew namesto v zapor na norveško nogometno zvezo

Oslo, 19. januarja - Nekdanji norveški nogometaš John Carew, ki so ga novembra zaradi utaje davkov obsodili na 14 mesecev zapora, ima novo službo. Pri norveški nogometni zvezi so zapisali, da so s 43-letnim nekdanjim reprezentantom sklenili pogodbo o skrbi za mlade nogometaše. Njegova nova vloga v zvezi bi mu lahko utrla pot za prilagoditev kazni.