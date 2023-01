Organizatorji ZOI leta 2026 so se odrekli bob-stezi v Iglsu

Innsbruck, 19. januarja - Organizatorji zimskih olimpijskih iger leta 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo ne bodo uporabili bob-steze v Iglsu v Avstriji kot prizorišče za tekmovanja v bobu, sankanju in skeletonu. To je danes izjavil Luigivalerio Sant'Andrea, komisar v italijanski vladi in vodja podjetja Milano Cortina 2020-2026, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.