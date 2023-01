Pri ponujanju kratkoročnih nastanitev ključna prisotnost na spletu

Ljubljana, 21. januarja - Za podjetja, ki ponujajo kratkoročne nastanitve, je pri ustvarjanju prihodka ključna njihova prisotnost na spletu. V letu 2021 je večina podjetij rezervacije prenočitev preneslo na splet, vsa pa so uporabljala družbena omrežja. Pri digitalizaciji so se sicer srečevala z izzivi pomanjkanja kadra, znanja in finančnih sredstev.