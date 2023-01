Ljubljanska borza: Delnice se cenijo

Ljubljana, 19. januarja - Na Ljubljanski borzi se delnice danes v povprečju cenijo. Najbolj izgubljajo doslej najbolj prometne delnice Cinkarne, sledijo druge najbolj prometne delnice Petrola ter delnice Save Re in Krke. V pozitivnem območju so delnice Telekoma, Luke in Triglava. Indeks SBI TOP je slabega pol odstotka pod gladino.