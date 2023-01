Britanski parlament podprl vladni načrt, s katerim bi odpravili zakone EU

London, 19. januarja - Britanski poslanci so v sredo podprli načrte konservativne vlade, da do konca leta odpravi vse preostale zakone EU, ki so še del britanske zakonodaje, čeprav je država konec januarja 2020 uradno izstopila iz povezave. Kritiki menijo, da je rok za odpravo zakonov nerealen, okoljevarstvene organizacije pa skrbi tudi zmanjšanje standardov.