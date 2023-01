Letošnji SOF v znamenju brezčasne kreativnosti

Ljubljana, 19. januarja - Letošnji 32. Slovenski oglaševalski festival (SOF) bo potekal 14. in 15. junija v amfiteatru Avditorija Portorož pod geslom Kreativnost je brezčasna, so danes razkrili organizatorji iz Slovenske oglaševalske zbornice. Festival bo postregel tudi z nekaterimi novostmi v tekmovalnem programu, med drugim širijo žirijo in uvajajo nove kategorije.