Predstavniki civilne družbe s protestom proti nepremišljenemu poseku gozda na ljubljanskem Rožniku

Ljubljana, 19. januarja - Predstavniki civilne družbe so danes s protestom v neposredni bližini Tivolskega gradu znova opozorili na pretirano sečnjo gozda na območju ljubljanskega Rožnika. Vztrajajo pri tem, da gre za nepremišljen in netransparenten poseg. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je o protestu povedal le to, da ima vsak pravico povedati svoje stališče.