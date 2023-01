V Galerijo Škuc po zgodbe, ki bi drugače ostale pozabljene

Ljubljana, 20. januarja - V Galeriji Škuc drevi odpirajo razstavo Kakorkoli že, kmalu bo vse pozabljeno, ki bo na ogled vse do druge polovice februarja. Huda Takriti, Nicole Hewitt in umetniški kolektiv Nonument Group v svojih umetniških projektih združujejo različno arhivsko gradivo ter z njegovo modifikacijo in reinterpretacijo ustvarjajo prostor za prezrte zgodbe.