Boston ne popušča, Stamkos presegel mejo 500 golov

New York, 19. januarja - Hokejisti Bostona, vodilnega moštva severnoameriške profesionalne hokejske lige, še naprej zbirajo zmage. Na gostovanju pri otočanih iz New Yorka so vknjižili že 35. in imajo že 12 točk prednosti pred drugo najuspešnejšo ekipo, Carolino. Charlie McAvoy je k zmagi s 4:1 prispeval gol in podajo.