Trump bi se rad vrnil na Facebook

New York, 19. januarja - Bvši predsednik ZDA Donald Trump je preko svojih odvetnikov zahteval, naj ga nemudoma vrnejo na družbeno omrežje Facebook, kjer so mu blokirali račun zaradi napada njegovih privržencev na kongres januarja 2021. Pismo so poslali direktorju starševskega podjetja Meta Marku Zuckerbergu in drugim direktorjem.