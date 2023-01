Newyorške borze končale globoko v rdečem

New York, 18. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Borza je tudi zaradi pričakovanj o zasuku v denarni politiki ameriške centralne banke Federal Reserve trgovanje začela z rastjo glavnih indeksov. Sledil pa je preobrat in indeksi so konec trgovanja pričakali z velikimi izgubami, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.